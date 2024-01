Inzaghi: “Conosciamo tutti la Juve, proveremo l’impresa”

Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali della società presentando la partita di domani pomeriggio: “La forza della Juventus la conosciamo tutti, domani servirà la classica partita perfetta e sperare che loro non siano in una delle giornate migliori. Giochiamo nel nostro stadio e con il nostro pubblico, già contro la Lazio e il Milan abbiamo dimostrato di poter dare filo da torcere ad avversari importanti. Sono sicuro che la nostra gente ci darà una grossa mano per provare l’impresa”.

Foto: Instagram Salernitana