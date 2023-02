Inzaghi: “Conosciamo Barella. Ha sempre voglia di vincere, spesso questa carica lo innervosisce”

Simone Inzaghi si è concesso ai microfoni ufficiali del club nerazzurro per presentare la sfida in programma domani sera a San Siro tra Inter e Udinese, valida per la 23esima giornata di Serie A: “Noi cerchiamo sempre la vittoria. A Genova la sorte non ci è stata amica, probabilmente dovevamo essere più cattivi e precisi in zona gol, ma la squadra ha avuto l’atteggiamento giusto e ha provato a vincere la partita fino al 95′. La solidità di queste ultime partite è un ottimo dato: è merito di tutti perché i ragazzi fanno tutti insieme la fase difensiva, da squadra. Domani sappiamo che sarà una partita tosta, contro una formazione di valore, molto forte sia fisicamente sia tecnicamente. Mancano ancora l’allenamento di oggi e quello di domani. Cercherò di fare le valutazioni più opportune, ma anche nella partita di domani avrò bisogno di tutti i giocatori, sia di quelli che cominceranno sia di quelli che entreranno”.

Su Barella: “Tiene tantissimo alla causa e ha una grandissima carica, ha sempre voglia di vincere. A volte questa carica lo fa innervosire, ma sappiamo tutti che tipo di ragazzo sia. Ho grandissima fiducia in lui come in tutti gli altri ragazzi”.

Foto: sito ufficiale Inter