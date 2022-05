In occasione della vigilia della sfida decisiva per la lotta scudetto contro la Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa Simone Inzaghi che si è soffermato a parlare di Perisic e del suo futuro: “Ivan ha fatto una stagione straordinaria, prossima settimana con la società faremo un meeting per gli obiettivi e la crescita della squadra. C’è un rapporto grande, aperto e faremo il punto su tutto”.

Foto: Twitter Inter