Inzaghi: “Con Conceicao un Milan verticale e di strappo. Thuram? Lo valuteremo”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza per presentare l’attesissima finale di Supercoppa Italiana contro il Milan di Conceicao, sfida che si giocherà a Al-Awall Park di Riyadh.

Sul Milan di Conceicao: “C’è stata solo una partita per ora, Conceicao è un allenatore verticale che dà grande organizzazione alle sue squadre. Nel primo tempo la Juventus sembrava avere in mano la partita, poi il Milan ha fatto un grande secondo. Ha una rosa di qualità, con giocatori di gamba e di strappo. Abbiamo analizzato il derby di andata, anche se c’era un altro allenatore, e la partita in semifinale contro la Juventus. Sappiamo cosa dovremo fare, dovremo essere bravi noi a gestire la palla quando l’avremo”.

Su Thuram e Leao: “Intanto vediamo come andrà l’allenamento di Thuram oggi, cercherà di allenarsi ma quando torneremo avremo sei partite in diciotto giorni. Non prenderemo rischi e valuteremo. Leao è un giocatore importante come ne abbiamo anche noi, vedremo domani sera chi sarà in campo”.

L’accoglienza a Riyadh: “I tifosi qui sono sempre stati calorosi e affettuosi. Noi promettiamo di mettere tutto in campo, sapendo che ci saranno delle difficoltà perché troveremo una squadra di qualità, organizzata. All’Inter Riyadh porta bene? Sarebbe importantissimo vincere, sarebbe la quarta consecutiva all’Inter, la terza a Riyadh. Negli ultimi anni ha ancora più valore, perché vincere in due partite ravvicinate in quattro giorni ti dà soddisfazione ancora maggiore. Troveremo un avversario di valore che avrà la nostra stessa voglia”.

Foto: Instagram Inter