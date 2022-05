Inzaghi: “Ci sono nove punti a disposizione e tutto è possibile. Non giocare in contemporanea col Milan? Siamo abituati”

L’Inter ha battuto 2-1 l’Udinese e resta in scia del Milan, vincente nel pomeriggio contro la Fiorentina. Questo il commento di Inzaghi a Dazn: “Una squadra in ottima salute con giocatori di qualità ha trovato di fronte un Inter che non voleva mollare. La squadra gioca bene, vuole la vittoria. Mancano tre partite più la finale di Coppa Italia. La squadra sta bene, è in salute e ci vuole credere fino alla fine. Bisognava fare una partita importante. Dovevamo fare una partita da Inter, ci sono nove punti a disposizione e tutto è possibile. Posso solo dire che dopo la Supercoppa di gennaio siamo ancora in corsa in campionato e Coppa Italia. Dopo la soddisfazione che abbiamo dato a questo pubblico vogliamo cercare di vincere qualcos’altro. Sappiamo che di fronte avremo squadre agguerrite ma penso che, per com’erano le premesse ad inizio luglio, penso che i nostri tifosi se lo siano meritato e si siano divertiti. Non giocare in contemporanea col Milan può incidere? No, perché siamo abituati. Oggi noi giocavamo dopo, la prossima prima. Dobbiamo essere abituati. Io ero molto concentrato sulla mia gara e i miei giocatori hanno dimostrato di esserci. Dobbiamo essere concentrati ragionando partita per partita sapendo che prima della finale di Coppa Italia abbiamo una partita importantissima a San Siro davanti ai nostri tifosi”.

FOTO: Instagram Inzaghi