Inzaghi: “Ci mettiamo tanto del nostro, ma come fa il guardalinee a non vedere quel fuorigioco?”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli: “Giocavamo contro una delle squadre più importanti d’Europa, ma abbiamo lasciato il campo tra gli applausi. Eravamo partiti bene, li stavamo mettendo in difficoltà e ti ritrovi sotto contro un avversario fortissimo per un gol nettamente da annullare e col guardalinee a un metro. Forse potevamo far meglio dentro l’area, ci toccava determinare di più. Ma la risposta è molto positiva, con questo spirito ne usciremo presto. Siamo stati bravi a non disunirci dopo lo 0-1 e a restare in gara fino alla fine”

“Oggi serviva coraggio e ho voluto inserire due terzini di spinta e quattro attaccanti con licenza di offendere. Non ha senso difenderci dentro l’area, non è un atteggiamento che mi piace. Dispiace prendere gol in avvio di partita, una situazione irregolare. Siamo piccoli e non ci lamentiamo mai, come fa il guardalinee a non vedere quel fuorigioco? Era una situazione facile, contro una grande squadra diventa tutto in salita. Già ci mettiamo tanto del nostro, poi si verificano situazioni del genere…”.

