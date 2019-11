Inzaghi: “Chiederò uno sforzo a Correa e Caicedo. A Milano problemi per Immobile”

Conferenza di vigilia per Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, che domani affronterà il Celtic all’Olimpico, ha parlato dell’approccio che i suoi ragazzi cercheranno di avere per la sfida agli scozzesi: “Domani dobbiamo assolutamente vincere perché abbiamo in testa questo risultato. Dobbiamo muovere la classifica sapendo che non sarà una gara semplice. Il Celtic è un’ottima squadra, ha fisicità e qualità e ti può mettere in difficoltà in qualsiasi momento”.

Su Ciro Immobile: “Sono convinto che farà anche lui di tutto per esserci, nell’intervallo di Milano aveva accusato qualche problema e gli ho risparmiato l’ultima mezz’ora”.

Ottimismo anche su Correa e Caicedo, usciti acciaccati dal ciclo terribile dei biancocelesti: “Devo valutare le loro condizione molto attentamente ma chiederò loro un sacrificio, ho fiducia”.

Foto: Twitter Lazio