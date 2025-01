Inzaghi: “Cercheremo di evitare gli errori dell’ultimo derby. Lautaro? Lo vedo tranquillo”

Le parole in conferenza stampa del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan di Conceicao.

Sul derby: “Il derby è una partita particolare, emozionante. Ci sarà il primo trofeo stagionale in palio, il mio tredicesimo da quando sono a Milano: sono state partite diverse una dall’altra. Ci ricorda partite meravigliose, la vittoria qui, in semifinale di Champions, il 22 aprile. Ci ricordiamo anche l’ultima, è stata una sconfitta che abbiamo meritato di perdere. Cercheremo di evitare gli errori di quella partita, sapendo che il Milan ha cambiato allenatore ma ha giocatori di qualità. La gara contro il Porto in Champions? No, da quel giorno con Conceicao non ci siamo più visti o parlati, ma non è successo nulla di particolare. Era un ottavo di finale visto e sentito, siamo stati tanti anni insieme e abbiamo condiviso lo spogliatoio. Abbiamo avuto un grande maestro come Eriksson che ha indirizzato molti di noi giocatori verso la professione da allenatore”.

Su Lautaro: “L’importanza di Lautaro è tanta, l’ho detto più volte. È un grande capitano, ha ereditato una fascia importante e la sta gestendo nel migliore dei modi: sono stato attaccante anche io, seppur meno forte di lui, e so cosa vuol dire non segnare sempre come ci ha abituato sempre in carriera. Ha fatto una grandissima partita, come tante altre pure se non ha segnato. Lo vedo tranquillo, lo vedo nel migliore dei modi: la squadra vince e conquista vittorie, dobbiamo continuare così sapendo che lui è fondamentale. Viene cercato troppo dai compagni? Io penso che tutte le mie squadre abbiano sempre cercato l’attaccante per fare gol, hanno sempre segnato tutti. La squadra sta cercando anche Thuram, Arnautovic, Correa e Taremi: si cerca di concretizzare il più possibile, sapendo che stiamo segnando tanto anche con altri ruoli. Dobbiamo cercare di continuare così, cercando di continuare a produrre occasioni come stiamo facendo ultimamente”.

Foto: Instagram Inter