Inzaghi: “C’è soddisfazione, Correa sta lavorando da giugno. Thuram? Lavoratore esemplare che si fa ben volere”

Simone Inzaghi è intervenuto nella consueta conferenza stampa post-partita per analizzare la sfida della sua Inter contro l’Hellas Verona.

“I ragazzi sono tornati tutti 48 ore fa, a volte per dettagli o episodi non si è riuscito a vincere, oggi non era facile ma abbiamo preparato bene la partita, i ragazzi vanno elogiati, sarà un viaggio lungo che ci porterà alla fine di dicembre, ora c’è soddisfazione”.

Correa: “Correa si è meritato questa chance per come sta lavorando da giugno, ha fatto vedere quello che sa fare e quello che può fare, sono contento per lui. Oltre ad essere un grande giocatore è un bravo ragazzo andato avanti con il lavoro nonostante qualche diffidenza”.

Recupero Lautaro: “Bisogna vedere come evolve il virus, ieri sera ha avuto dei brividi e stamattina quasi 38 di febbre, in ogni caso sarebbe stato in panchina anche se fosse stato qua, vediamo”.

Thuram: “Sta lavorando bene e si merita queste soddisfazioni personali, è un lavoratore esemplare che si fa ben volere”.

Condizione Acerbi: “Quando si esce dal campo non si sa mai, mi ha detto che aveva un problemino al flessore e ho chiamato subito De Vrij, speriamo che non sia nulla di grave perchè ha fatto una sosta molto buona. Comunque deve stare tranquillo”.

Foto: Twitter Inter