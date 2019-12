Inzaghi: “C’è rammarico, ma non possono giocare sempre gli stessi. Ora testa al campionato”

Nel post partita di Rennes-Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “La mancata qualificazione non è passata da Rennes, stasera abbiamo affrontato una squadra che ha disputato un ottimo primo tempo. Arrivato il vantaggio in Romania, siamo un pochino calati. Siamo rammaricati ma dobbiamo guardare al campionato ed alle gare che arriveranno. Dovevamo approcciare meglio alla sfida, i nostri avversari lo hanno fatto meglio. Lo stadio ha incitato la squadra di casa per tutta la sfida nonostante fossero già fuori dall’Europa League ma in campionato stanno facendo molto bene. Lunedì sera siamo chiamati ad affrontare un avversario in salute, nei prossimi tre giorni dovremo preparare il confronto con il Cagliari nel migliore dei modi. La squadra di Maran è composta da giocatori di qualità che riescono ad abbinare anche qualità, conoscono da tempo il tecnico”, ha chiuso Inzaghi che poi ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Rifarei le scelte che ho fatto, ho il dovere di impiegare tutti i giocatori a disposizione, con tutte queste partite ravvicinate è impensabile far giocare sempre gli stessi”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio