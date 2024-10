Inzaghi: “C’è rammarico e tanta rabbia. La Juve doveva prendere 6-7 gol”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata 4-4 contro la Juventus.

Queste le sue parole: “C’è delusione, ma bisogna ripartire. I 4 gol presi saranno motivo di analisi. La Juventus è un’ottima squadra e puoi prendere 4 tiri, ma non 4 gol. La Juve poi aveva preso un gol su rigore e stasera doveva prenderne 7-8. Abbiamo avuto 3-4 occasioni e da squadra esperta dovevamo fare il quinto gol. Non ci sono state avvisaglie fino al gol di Yildiz, Cambiaso è stato bravo a pulire quel pallone. Sul quarto abbiamo triplicato in area che non si fa mai. Meritavamo di vincere, c’è amarezza”.