Inzaghi: “C’è delusione, abbiamo preso due gol su errori nostri. Distrazioni che possiamo pagare”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Bologna, che complica la corsa scudetto dei nerazzurri: “C’è delusione com’è normale che sia dopo una gara persa in questo modo. L’umore non era dei migliori, Radu ha fatto un errore come posso farlo io o un attaccante e un centrocampista. Quando sbaglia un portiere è tutto più evidenziato. Ora dobbiamo reagire ad una sconfitta che brucia, affrontando una partita alla volta sapendo che non siamo più padroni del nostro destino”.

Sulla partita: “Il gol di Arnautovic ci ha penalizzati, eravamo in un ottimo momento e abbiamo solo sbagliato a non fare il secondo gol, perché l’inerzia era dalla nostra parte ed un gol così era evitabile. Una disattenzione che abbiamo pagato. Poi abbiamo approcciato bene nella ripresa, poi ci siamo un po’ innervositi e poi c’è stato quell’infortunio che ci ha condizionato la gara. La sconfitta brucia, ma andiamo avanti sapendo che siamo due punti indietro”.

Attacco sottotono: “Non avevamo tanta profondità da attaccare… Ma qualcosa abbiamo creato anche nel secondo tempo, penso a Correa o Lautaro. Sappiamo che le partite sono così, questo stop ci penalizza ma dobbiamo andare avanti sapendo che mancano 4 gare di campionato e la finale di Coppa”.

Dove è mancata di più l’Inter? “Siamo mancati nell’occasione di Arnautovic. Il gol lo possono fare, ma lo devono fare in altro modo. Barrow ha crossato liberamente, Arnautovic ha colpito fra terzo e quinto… Non possiamo permetterci certe disattenzioni in partite così importanti”.

Foto: Sito Inter