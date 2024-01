Inzaghi carica la Salernitana: “Rendiamo l’Arechi inespugnabile. Facciamo vedere a tutti cosa significa giocare a casa nostra”

Pippo Inzaghi carica la Salernitana e l’ambiebte granata. L’ex bomber, ora tecnico dei campani, ha scritto su Instagram un messaggio per caricare la piazza granata: “Che se ne dica, ma giocare all’Arechi è sempre una sfida difficile. Rendiamolo inespugnabile e riempiamolo in ogni buco e facciamo vedere a tutti che significa giocarsela in casa Nostra!!! Noi metteremo tutto ma proprio tutto ciò che abbiamo, in primis il CUORE!”

