Inzaghi: “Campionato aperto, c’è anche la Juve. Liverpool? Possono creare problemi in ogni parte di campo”

Simone Inzaghi, nel corso della conferenza stampa pre Inter-Liverpool, ha parlato anche delle possibili scelte in attacco: “In questo momento gli uomini davanti hanno tutti le stesse possibilità di giocare. Abbiamo ancora gli allenamenti, valuteremo le condizioni di tutti e tre gli attaccanti. Due giocheranno, uno entrerà a partita in corsa. Ho giocatori molto maturi che accettano le scelte. Le partite sono tante, le rotazioni ci saranno sempre. Sapevamo che questa partita sarebbe arrivata dopo Milan e Napoli. Io sono soddisfatto delle prestazioni: 70′ di grande derby, a Napoli un ottimo secondo tempo. È normale: abbiamo fatto un punto su sei e quindi non sono soddisfatto. Il campionato sarà aperto e coinvolgerà noi, il Milan, il Napoli e anche la Juventus, che ha fatto un grande mercato. Le gare del Liverpool col Milan? Abbiamo visto quelle gare e quelle più recenti del Liverpool. Klopp è un grandissimo allenatore, la squadra ha sempre un’intensità altissima sia in possesso che in non possesso. Alisson e Van Dijk sanno lanciare lungo, i terzini hanno piedi da registi: possono creare problemi in ogni parte del campo”.

FOTO: Twitter Inter