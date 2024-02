Inzaghi: “Calhanoglu è partito con noi, ma oggi non è disponibile. Vedremo per mercoledì”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato prima della sfida contro il Lecce, partendo dai tanti cambi di formazione: “Non possiamo sottovalutare la partita, sarà una partita insidiosa e il Lecce sta facendo un bellissimo campionato. Penso che qui in casa abbia perso solamente tre partite ed è qui che ha fatto la maggior parte dei punti. Oggi ci vorrà massima concentrazione.

Su Calhanoglu: “Hakan ha avuto un problema nella rifinitura, oggi è partito con noi ma non è disponibile. Vedremo per mercoledì. Per gli altri, con così tante partite ravvicinate, bisogna essere bravi a gestire le forze. Audero in porta? Il clima per lui non è dei più favorevoli. Audero ha fatto più di 200 partite in A, si è inserito nel gruppo nel migliore dei modi, ha già giocato in Champions e in Coppa Italia ed era già un po’ di tempo che pensavo di farlo debuttare in campionato ed oggi ha la sua chance. Sono tranquillo”.

Foto: Instagram Inter