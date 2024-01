Inzaghi: “Buchanan grande acquisto, ringrazio la società”

Nel corso dell’intervista post partita ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi ha parlato anche del nuovo acquisto Buchanan: “Ottimo giocatore, la società è stata brava dopo il problema di Cuadrado, che comunque ringrazio per l’impegno. Ha giocato una partita in Champions con un problema serio al tendine, è stato importante per noi nonostante lo abbia avuto poco. Buchanan arriva molto giovane ma ha tanta esperienza: ha giocato un Mondiale, ha voglia di imparare ed è un ottimo acquisto”.

Foto: sito ufficiale Inter