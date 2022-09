Inzaghi: “Bayern tra le favorite alla vittoria della Champions. Ma noi siamo l’Inter e dobbiamo provarci”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato alla vigilia dell’esordio in Champions League dei nerazzurri contro il Bayern Monaco: “Il Bayern è una delle 3-4 squadre favorite per la vittoria finale. Noi però siamo l’Inter e dobbiamo provarci. È una grande opportunità, serve una bella partita giocata con aggressività e determinazione. Il derby? C’è grande delusione, sappiamo tutti cosa rappresenta per la città. Non ci aspettavamo questo risultato, avremmo potuto fare meglio ma dopo 20 minuti abbiamo avuto un blackout. In alcuni momenti dobbiamo fare di più, siamo a inizio stagione e anche le altre fanno fatica. Mettiamo alle spalle le difficoltà e cerchiamo di crearne a loro. Onana titolare? Deciderò dopo la rifinitura“.

Foto: Inzaghi Instagram