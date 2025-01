Inzaghi: “Barella sta bene. Frattesi? Ho sempre fatto affidamento su di lui, è amato da tutti”

Le parole in conferenza stampa del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria per 4 a 0 in casa del Lecce.

Su Frattesi: “Ho sempre fatto affidamento su di lui, è amato dai compagni e dai tifosi. Lui è stato uno dei segreti dello scorso anno, assieme agli altri ragazzi che entrando dalla panchina non hanno sbagliato un colpo. Oggi ha dato grande disponibilità, è stato uno dei migliori in campo”.

Come sta Barella: “Adesso sembra in buone condizioni, non c’è allarmismo. Ha preso una bella botta ma non sembra che ci siano problemi”.

Lo scudetto: “Ci siamo, assieme ad Atalanta e Napoli. Squadre che stanno facendo un grandissimo cammino. Sta venendo fuori un campionato aperto. Negli altri campionati le prime tre hanno altri punti. Tanto di cappello a Napoli, Inter e Atalanta”.

Foto: Instagram Inter