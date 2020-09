Inzaghi avverte la Lazio: «Con Hoedt e Pereira mercato chiuso? Credo di sì»

A Formello cresce l’attesa per Lazio-Atalanta. Nello scorso torneo è proprio da questo match, dopo un’iniziale doppietta di Muriel, che partì la favolosa cavalcata dei biancocelesti verso quel sogno scudetto a lungo cullato. «Conosciamo bene il valore dell’Atalanta – spiega Simone Inzaghi -. E’ una squadra che sta facendo un ottimo cammino da anni. Soltanto 45 giorni fa si stava giocando il meritato accesso alla semifinale di Champions, non dobbiamo dimenticarlo». In casa Lazio tiene banco il mercato, con il tecnico che aspetta di poter disporre di tutti gli effettivi. «Questo periodo dà qualche turbolenza agli allenatori, vogliamo che finisca presto. Il club sta lavorando per soddisfarmi: dopo la sosta avrò la squadra al completo. Con Hoedt e Pereira mercato chiuso? Credo di sì, ma adesso la mia attenzione è sull’Atalanta». Capitolo infortunati: «Dovremo valutare la situazione di Bastos. Luiz Felipe è ancora out, poi nei prossimi giorni aggregheremo i nuovi».

Foto: Twitter della Lazio