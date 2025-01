Inzaghi: “Asllani? Sostituire Calhanoglu non è semplice, ma ha la fiducia di tutti”

Nel corso del pre-partita di Sparta Praga-Inter, Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “L’approccio sarà fondamentale stasera, sappiamo quanta ‘importanza ha questa partita per noi. Loro sono fermi da un po’? È una squadra fisica abituata a giocare queste partite, sono fermi dal 15 dicembre e quindi cercheremo di metterla e giocarla sul ritmo. Asllani? Sta mettendo tanta personalità, sostituire Calhanoglu non è semplice per nessuno, ha la fiducia di tutti qui. Oggi Thuram e Lautaro partono dal 1′, ma sono pronti anche Taremi ed Arnautovic a darci una mano a partita in corso”.

Foto: Instagram Inter