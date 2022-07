Inzaghi: “Asllani che personalità. Lukaku? Rende ancora più forte un reparto straordinario”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sportitalia dopo l’amichevole vinta contro il Lugano.

Queste le impressioni del tecnico nerazzurro: “I ragazzi sono stati bravi, lavoriamo da soli 4 giorni, sono contento di quello che ho visto, lavoriamo ogni girono per arrivare al massimo al 13 agosto”.

Sulla coppia Lautaro-Lukaku: “Si conoscono benissimo, c’è già intesa, hanno giocato insieme per due anni, abbiamo un grande attacco, siamo stati il migliore attacco l’anno corso e con il ritorno di Lukaku siamo ancora più forti. Correa dietro le due punte? Può essere una alternativa, lo avevo provato anche contro la Milanese, può essere una soluzione per la stagione”.

Un altro attaccante dal mercato? “Ripeto, l’anno scorso già siamo stati il miglior attacco, poi abbiamo aggiunto Romelu. Il mercato è lungo, non escludo nulla vediamo. Quello che so è che in difesa faremo qualcosa perchè è libero lo slot di Ranocchia che è andato al Monza”.

Su Asllani: “Giocatore che abbiamo voluto fortemente, che sta dimostrando una grandissima personalità, è solo un 2002, può crescere ancora tantissimo. Siamo felici”.

Su Pippo Inzaghi alla Reggina: “Sono contento, ero sorpreso che Pippo fosse ancora senza squadra, mi fa piacere che sia tornato in corsa. Credo che la Reggina abbia un progetto importante e quindi sono felice per lui. Magari il primo anno costruiranno le basi per poi lottare subito dall’anno prossimo per palcoscenici più importanti”.

Foto: Sito Inter