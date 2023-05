Inzaghi: “Arriviamo a questo rush finale con una buona condizione. Abbiamo acquisito maggiore consapevolezza”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Roma.

Queste le sue parole: “Abbiamo vinto una gara importante contro una squadra di valore, sapevamo che era difficile e che dovevamo rimanere concentrati. La squadra ha fatto la gara che doveva, ho abbracciato i ragazzi uno ad uno perché sappiamo cosa stiamo facendo dal primo di aprile. Oggi ci serviva la vittoria, ma sappiamo che in campionato ce ne servono altre. Ora abbiamo un impegno alle porte e sappiamo che importanza ha per la società e per i tifosi”.

Ora sembra che la squadra giochi con la testa, prima no“Come ho detto dopo le sconfitte o qualche pareggio dove si è parlato tanto, vedevo lavorare i ragazzi e vedevo le partite. Ero sereno, anche se dispiaceva per i risultati anche se si creava tanto. Probabilmente la testimonianza del calcio è oggi: la squadra ha fatto bene ma non ha creato come altre volte e nonostante questo abbiamo vinto 2-0 e concesso 12 calci d’angolo a loro che sono letali, ma abbiamo difeso da squadra ed è così che si vincono le partite”.

Su Brozovic e Lukaku: “Brozovic e Lukaku ora ci stanno aiutando tantissimo, fino a gennaio non li abbiamo mai avuti, a parte un mese scarso. Sappiamo quanto sono importanti e siamo contenti. Per quanto riguarda la condizione fisica ho dei professionisti con me da più di 10 anni e lavoriamo solo per il bene dell’Inter anche se non sapevamo di arrivare in semifinale di Champions e in finale di Coppa Italia, ma abbiamo lavorato per arrivare in questo momento in buone condizioni fisiche”.

Foto: sito Inter