Inzaghi: “Arrabbiato con Messi e CR7. Champions? Sarebbe bello la vincesse l’Atalanta”

L’attuale tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

“Non vedo l’ora di accendere la tv e guardare Juve-Milan. Il ritorno del calcio giocato è una grande gioia ed emozione. Speriamo che il pallone ci porti serenità. Juve-Milan non sarà mai come le altre partite.”

“Cristiano Ronaldo lo porto come esempio nel mio spogliatoio perché so come si allena. Però sono un po’ arrabbiato con lui e Messi: grazie a loro, sembra che nelle coppe io e Raul abbiamo segnato poco.”

“Final eight ad agosto per la Champions? Mi sarebbe piaciuto tantissimo vivere un’esperienza come questa. Da una formula come questa mi aspetto una sorpresa. E mentre lo dico penso all’Atalanta: Bergamo ha sofferto molto, sarebbe bellissimo”.

Foto: Sito ufficiale Milan