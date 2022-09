Inzaghi annuncia: “Asllani domani titolare. Gagliardini non sta bene. Lukaku, serve tempo”

Simone Inzaghi ha annunciato alcune novità per la partita di domani contro la Roma, sciogliendo qualche dubbi. “Asllani è un giocatore scelto da me e dalla società, che sta facendo bene. Sta lavorando bene, domani sicuramente comincerà la partita. A centrocampo ha alcune difficoltà perché ho soltanto Asllani, Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu in questo momento. Sono in quattro, tre cominceranno e uno no. Anche Gagliardini non è riuscito ad allenarsi negli ultimi due giorni, vediamo se riuscirà a venire almeno in panchina. Lukaku? C’è stato un rallentamento che ci toglie un giocatore importante. È passato un mese, ma servirà un po’ di tempo ancora”.

Foto: sito Inter