Inzaghi ammette: “In campionato potevamo fare meglio”

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai canali ufficiali del club prima di sfidare il Lecce a San Siro. Partita in programma domani alle 18, i nerazzurri sono reduci dalla sconfitta rimediata all’Dall’Ara contro il Bologna. La squadra guidata da Inzaghi è terza in classifica (in virtù del successo della Lazio al Maradona contro il Napoli) ed è in piena lotta per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League con 47 punti in 24 gare. Alcune parole del tecnico: “Il nostro è un gruppo unito e la dimostrazione è data dalla disponibilità che ho sempre avuto da parte di tutti i giocatori: ci sono sempre squalifiche e infortuni e di volta in volta diversi giocatori hanno cambiato ruolo, ho sempre trovato ottime risposte. In campionato sicuramente potevamo fare meglio, in questi 18 mesi comunque abbiamo fatto delle buone cose e dobbiamo prendere il meglio di quanto espresso”.

Foto: Instagram ufficiale Simone Inzaghi