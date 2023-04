Inzaghi: “In campionato percorso non da Inter, ma mancano otto partite. Dobbiamo isolarci”

Alla vigilia di Inter-Benfica ha parlato il tecnico Simone Inzaghi presentando la sfida di domani: “Sappiamo che è il secondo tempo di una partita importantissima, partiamo con un vantaggio ma sappiamo il valore dell’avversario. Sarà complicata e dovremo essere bravi, sapendo che potremmo essere nelle top 4 d’Europa e sarebbe un gran traguardo”.

Il paragone con Herrera, Invernizzi, Mourinho: “Ha citato tre grandissimi allenatori, per quanto riguarda me e la squadra sappiamo quello che è stato, sappiamo il nostro percorso nelle coppe e sappiamo che in campionato non siamo nella situazione di classifica che volevamo all’inizio. Adesso il nostro focus è la gara di domani sera, sappiamo di avere un vantaggio ma non sarà da gestire. Dovremo fare una partita nel migliore dei modi contro un avversario di grande valore, che come l’Inter è in flessione di risultati ma non di gioco. Il Benfica aveva perso due partite in un anno, ora ne ha perse tre in una settimana, però ha fatto tre partite in linea con quello che è il suo valore”.

Sul momento dell’Inter: “È come quello che si legge dopo una vittoria o dopo una sconfitta. Dobbiamo essere bravi a isolarci, per quanto riguarda i calciatori ne abbiamo diversi che sono in scadenza ma li vedo lavorare bene quotidianamente. Fa parte del calcio di oggi essere sempre criticati o in bilico, dobbiamo essere bravi e forti, con la testa fredda e pensare sempre alla prossima gara che in questo momento è il Benfica”.

