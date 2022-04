Inzaghi: “Affronteremo una delle più forti, Mourinho sta facendo molto bene”

Simone Inzaghi, intervenuto poco fa in conferenza stampa, ha presentato la sfida contro la Roma: “Sappiamo che affrontiamo una delle squadre più forti del campionato – riporta internews.it – in un ottimo momento e allenata da un grande allenatore che tutti conosciamo. Sta facendo molto bene alla Roma, dovremo affrontarla con grande attenzione sapendo che per noi è una gara molto importante.

La partita col Milan ci ha dato convinzione, faremo un’altra finale ed è stata molto importante. Non avevamo mai perso la convinzione come squadra, avevamo raccolto meno di quel che dovevamo ma adesso siamo lì e dobbiamo fare un finale nel migliore dei modi.

Abbiamo dato tutto noi stessi. Chiaramente avremmo voluto giocare a Bologna quando si doveva ma la pandemia non l’ha permesso e ora ce l’abbiamo nel finale di stagione. Dovremo essere sul pezzo ma ho giocatori d’esperienza che sanno come affrontare le partite e come recuperare da ogni sforzo“.

Foto: Twitter Inter