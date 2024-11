Inzaghi: “Acerbi? Vediamo fino a domenica se riusciamo a recuperarlo. Calhanoglu e Lautaro si sono allenati, domani valuterò”

Simone Inzaghi, nella consueta conferenza stampa pre-Champions, ha affrontato diversi temi legati al gioco della squadra e fornito aggiornamenti sulle condizioni di Calhanoglu, Frattesi, Acerbi e Lautaro:

“Frattesi si trascina un problema alla caviglia già da prima della nazionale, è tornato e ha giocato a Verona. La caviglia gli ha dato qualche problema: oggi non era tranquillo perché non si sentiva a posto. Speriamo di non perderlo perché sa quanto è stato importante e quanto lo sarà per noi. Speriamo si rimetta in breve tempo. Calhanoglu e Lautaro erano stati assenti a Verona, ieri e oggi hanno fatto due buoni allenamenti. Domattina valuterò il da farsi sulla formazione. Acerbi invece ha avuto una contrattura e gli accertamenti hanno dato seguito: non c’è lesione, vediamo fino a domenica se riusciamo a recuperarlo, ma è una cosa più breve dell’altra volta”.

Foto: Instagram Inter