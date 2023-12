Inzaghi: “Abbiamo sofferto e vinto tutti insieme. Manca tanto alla fine, vogliamo andare avanti in tutte le competizioni”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria sulla Lazio.

Queste le sue parole: “Queste sono le classiche partite che fanno felici noi allenatori. Abbiamo sofferto tutti insieme concedendo poco ad un’ottima squadra e tutti insieme abbiamo vinto su un campo che sarà difficile per tutti”.

Su Lautaro e Thuram? “Stanno facendo molto bene, ma tutta la squadra. Oggi siamo venuti su un campo difficile e con tanti giocatori importanti a casa e, nelle difficoltà, siamo stati bravi. Abbiamo coperto bene il campo, concedendo solo un’occasione ad una squadra di qualità che lo scorso anno non è arrivata seconda per caso”.

Gli ostacoli per la seconda stella? “Le 22 partite che mancano, più tutte quelle delle altre competizioni. Sono passati 4 mesi, ne devono passare 9. Siamo in testa da parecchie giornate e dobbiamo continuare così da gruppo. Chi gioca dà sempre ottime garanzie”.

Su Bisseck: “E’ stato bravissimo, come tutti i suoi compagni. E’ stato un grandissimo test per lui, non era semplice con la Lazio che spingeva molto da quella parte. Si applica tantissimo, ha quasi imparato l’italiano e non avevo nessun dubbio. Sarebbe stato un rischio far giocare Pavard e Bisseck deve continuare così. Sono stati bravi i miei dirigenti a prenderlo”.

E’ questo il momento per azzannare il campionato? “No, ma bisogna rimanerci con tutte le forze in queste partite. Tra due giorni abbiamo la Coppa Italia, affrontiamo un avversario di valore e poi in campionato mancano 22 partite e tantissimi punti. Dobbiamo cercare di andare avanti in tutte le competizioni”.

Come ha vissuto la partita? “La partita con la Lazio è diversa dalle altre, 22 anni non si dimenticano. Sarò sempre grato a società e tifosi. Sono felice per la mia Inter, ma questi tifosi me li ricordo molto bene”.

Foto: sito Inter