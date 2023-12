Inzaghi: “Abbiamo risposto alla Juve da grande squadra. Ma dobbiamo guardare solo a noi stessi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo la vittoria per 4-0 contro l’Udinese: “Sono stati dei gol molto belli, i ragazzi sono stati bravissimi. Temevo questa gara, avevo visto l’Udinese vincere a San Siro contro il Milan. È una squadra in fondo alla classifica, ma ha valori superiori. Dovevamo tenere bene il campo e non concedere ripartenze. I ragazzi sono stati bravissimi a interpretare la partita dal primo al triplice fischio”.

Poi ha proseguito: “La nostra risposta alla vittoria della Juve? È una risposta da grande squadra, ma noi dobbiamo concentrarci su di noi. Quello che succede su altri campi ci deve interessare relativamente. Siamo abituati a giocare dopo, noi dobbiamo guardare solo a noi stesso. Questo gruppo ci dà dentro dal 13 luglio, c’è grande entusiasmo, i risultati aiutano ma dobbiamo continuare in questa direzione”.

Poi tornato a parlare dei suoi giocatori: “Dimarco e Calhanoglu stanno facendo benissimo da due anni e mezzo, ma sarebbe riduttivo fare dei nomi stasera. Dobbiamo continuare a lavorare, sapendo che questa settimana abbiamo avuto 5-6 giorni per preparare la partita e ora martedì abbiamo già una partita importantissima. Dobbiamo recuperare energie fisiche e soprattutto mentali. Giocare più alti ci può aiutare. Non tutte le partite vanno nella stessa maniera. Proviamo a giocare più alti, gli attaccanti ci stanno aiutando a farlo. Sappiamo che stiamo andando bene, ma le insidie sono dietro l’angolo. Stasera con diversi giocatori indisponibili abbiamo fatto una grande gara”.

Inzaghi ha poi svelato perché non ha fatto giocare Frattesi e cosa gli ha detto nel corso del match: “Ero in dubbio se far giocare Frattesi dall’inizio, poi per come è andata la partita e per come ci servirà nella prossima partita, gli ho detto di star sereno. Lui lavora benissimo, ci sta dando grandi soddisfazioni e nel suo ruolo ha davanti Barella e Mkhitaryan, due grandi giocatori, come è lui. Ha già fatto gol importanti, deve continuare così. Mancavano 15 minuti e ho optato per altri giocatori, che come lui lavorano benissimo. Schierarlo esterno a destra? No, non è un’opzione. Le opzioni a destra sono Dumfries e Cuadrado, che sono due grandissimi giocatori. Il primo si è fermato a Napoli, il secondo sta stringendo i denti perché sta convivendo con un problema. Ho la fortuna di avere Darmian, che oggi ha iniziato da quinto a destra e ha finito terzo a sinistra”.

Foto: Instagram Inter