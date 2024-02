Inzaghi: “Abbiamo perso Fazio, Gyomber e Pirola in un colpo solo. Boateng subito titolare”

Filippo Inzaghi ha parlato così a Sky pochi minuti prima del match che vedrà affrontarsi Torino e Salernitana. Queste le sue parole:

Sulla formazione: Pasalidis e Boateng subito titolari

“C’era necessità e sono convinto che faranno una bella partita. Abbiamo perso Fazio, Gyomber e Pirola in un colpo solo ma non dobbiamo piangerci addosso”.

Sul mercato

“Ci vorrebbe un po’ di tempo, ma il mercato è così e sono contento di vederli subito, sinceramente. Si alleneranno giocando e speriamo diano subito una grande risposta”.

Ha parlato con Kevin-Prince Boateng per Jerome?

“Non c’è stato bisogno. Uno con la sua carriera che viene a Salerno è molto importante. Gli avrei voluto dare qualche allenamento in più ma lui da grande professionista si è messo a disposizione”.

Preoccupato per i gol che non arrivano dagli attaccanti?

“Davanti non mi preoccupo, prima o poi con gli attaccanti che abbiamo lo faremo. Rientra Dia, non gioca dall’inizio ma almeno per mezz’ora avremo il nostro bomber principe. Mi preoccupo di non prendere gol perché in qualche modo lo subiamo sempre”.