Inzaghi: “Abbiamo dominato il campionato. Domani potrebbe essere una giornata storica, ma dormiremo tranquilli”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Milan: “Non vediamo l’ora di osservare il panorama dalla vetta. Abbiamo fatto un percorso bellissimo. Potrebbe essere una giornata storica, ma non la viviamo come un’ossessione. Abbiamo dominato il campionato con tantissime insidie. La salita sta per finire, vogliamo vedere il panorama. Ma stasera dormiermo tranquilli”.