Inzaghi: “Abbiamo avuto troppa foga nei primi 20 minuti. Abbiamo creato tanto, sapevamo non sarebbe stato facile”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli in rimonta.

Queste le sue parole: “Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo fatto una grandissima gara. Nei primi 20 minuti abbiamo avuto troppa foga contro un Empoli che gioca molto bene. Poi la squadra ha fatto una prova di carattere, non vuole mollare e adesso dobbiamo recuperare energie perché mercoledì abbiamo una partita molto importante”.

Iniezione di fiducia: “Penso una grande iniezione di fiducia per quello che ci aspetta. E’ dal 20 agosto che la squadra sta andando forte, andando avanti in tutte le competizioni e spendendo tanto. Questa vittoria contro un avversario molto organizzato dà grande fiducia”.

22 punti fatti in recupero: “Una squadra esperta come la nostra non deve prendere quei due gol, ma la sensazione è che volessimo subito segnare davanti a questo pubblico. Purtroppo non abbiamo tenuto le distanze e le abbiamo pagate a caro prezzo”.

Sa già cosa fare domenica sera? “Dovremo cercare di riposarci, abbiamo 5 giorni prima di una finale e per noi è un obiettivo molto importante”.

E’ preoccupato in vista della finale di Coppa Italia per le energie spese oggi?

“E’ stata una partita intensa, l’Empoli ti fa correre molto. Dovremo essere bravi a recuperare energie.la differenza la faranno le motivazioni, ho avuto segnali da chi è entrato e sono molto soddisfatto”.

Cosa ha pensato sullo 0-2? “Avevamo detto nei giorni passati di fare attenzione all’Empoli e potevamo difendere meglio, ma sapevo che la squadra la reazione l’avrebbe avuta. Abbiamo creato, preso pali ed è stato bravo Vicario. Faro vedere alla squadra i primi 25 minuti, perché l’Empoli è difficile da affrontare”.

