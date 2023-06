Inzaghi: “A febbraio avevamo un rendimento non da Inter. Ora abbiamo vinto 8 delle ultime 9 partite”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Torino.

Queste le sue parole: “Volevo vincere perché lo dobbiamo alla società e ai nostri tifosi, consolidando la posizione in classifica. Nelle ultime 9 abbiamo perso solo a Napoli, volevamo fare una partita seria. Complimenti al Torino perché è una squadra che ti mette in difficoltà”.

La svolta: “I giocatori importanti come Brozovic e Lukaku per 5 mesi non li abbiamo avuti: non deve essere un alibi, ma sono importantissimi. Poi le vittorie e i trofei danno consapevolezza, la squadra è cresciuta. Negli ultimi mesi abbiamo fatto cose straordinarie, abbiamo sistemato il campionato e siamo rientrati in Champions, abbiamo vinto trofei e siamo arrivati a realizzare il sogno della finale. Ora andremo a giocarcela con le nostre armi, sapendo che incontreremo una squadra di assoluto valore. A febbraio avevamo un rendimento non da Inter, ora abbiamo vinto 8 delle ultime 9 partite”.

Foto: sito Inter