Intervento riuscito per Buchanan. La nota della Nazionale canadese

Il Canada, tramite il proprio profilo X, ha comunicato che l’intervento per Tajon Buchanan , esterno dell’Inter, è perfettamente riuscito.

Questa la nota della nazionale nordamericana: “Tajon Buchanan è stato sottoposto a un intervento chirurgico riuscito per riparare una frattura alla tibia questa mattina a Forth Worth. Auguriamo a Tajon il meglio per il suo processo di recupero e non vediamo l’ora di rivederlo presto in campo”.

Canada Soccer can confirm that Tajon Buchanan underwent successful surgery to repair a fractured tibia this morning in Fort Worth.

We wish Tajon the best in his recovery process and look forward to seeing him back on the pitch soon. pic.twitter.com/3XsTlHt6gx

— CANMNT (@CANMNT_Official) July 3, 2024