International Champions Cup: un buon Milan perde ai rigori 7-6 contro il Manchester United

Sconfitta ai rigori, ma segnali positivi per il Milan. A Cardiff i rossoneri hanno disputato una gara ordinata che hanno dato a Giampaolo ottime risposte, anche se in questa occasione la vittoria non è arrivata. Un passo avanti che fa ben sperare in ottica futura. La gara inizia subito in salita per i rossoneri. Al 14′ Rashford prende palla sulla sinistra, si accentra, salta due avversari e infila Donnarumma. Lo svantaggio scuote subito gli uomini di Giampaolo che iniziano ad alzare il baricentro. Al 26′ arriva il pareggio grazie a un sinistro da fuori di Suso e pallone che si infila all’angolino, imprendibile per De Gea. Il finale della prima frazione è di marca rossonera. Suso alza la testa e mette in mezzo un pallone al veleno per Piatek: il pistolero non ci arriva, ma De Gea è comunque costretto agli straordinari per disinnescare il tiro dello spagnolo. Ad inizio ripresa gli inglesi prendono vantaggio territoriale, ma a tratti il Milan riesce spaventare gli uomini di Solskjaer. Al 60′ infatti, la squadra di Giampaolo completa la rimonta grazie a un colpo di testa di Castillejo che con una deviazione di Lidelof spiazza De Gea. Lo United sembra ko, ma al 72’arriva il pareggio dei Red Devils grazie ad un imbucata in area per Lingard, che supera Reina con un preciso mancino all’angolino.

Foto. Twitter Milan