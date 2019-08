International Champions Cup: Tottenham-Inter, le formazioni ufficiali

Ultima sfida di International Champions Cup per l’Inter: i nerazzurri giocheranno sul nuovo campo del Tottenham in un test importante per Antonio Conte, che avrà l’opportunità di valutare eventuali progressi della sua squadra. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

TOTTENHAM – Lloris (C), Walker-Peters, Sanchez, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Ndombele, Lamela, Lucas, Kane

INTER – Handanovic (C), D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert, Perisic, Esposito

Foto: Twitter Inter