International Champions Cup: l’Arsenal strapazza la Fiorentina 3-0

La Fiorentina fallisce il bis e incassa la prima sconfitta nella International Champions Cup 2019. Dopo il successo per 2-1 all’esordio contro il Chivas Guadalajara, i viola si piegano all’Arsenal: termina 3-0 per i Gunners il match del Bank of America Stadium di Charlotte. Va solo vicino al gol – in più occasioni soprattutto con Vlahovic – la squadra di Vincenzo Montella, composta per gran parte di giovani proprio come quella di Unai Emery. Più concreti invece gli inglesi, trascinati dal classe 1999 Eddie Nketiah: doppietta (un gol per tempo) per il giovanissimo attaccante, il cui lavoro è stato completato nel finale di partita da Joe Willock, autore del tris. Tra i più positivi della Fiorentina il già citato Dusan Vlahovic, così come Luca Ranieri e Riccardo Saponara.

Foto: Twitter Fiorentina