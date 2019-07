International Champions Cup: Juve-Inter, le ultime sulle probabili formazioni

Domani alle 13.30 (ora italiana) in quel di Singapore andrà in scena il primo derby d’Italia stagionale. La Juve di Maurizio Sarri affronterà l‘Inter di Antonio Conte, alla sua prima contro i bianconeri, nel match valido per la seconda giornata dell’International Champions Cup. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni. Sarri conferma il 4-3-3, tra i pali Szczesny, davanti a lui Cancelo, Bonucci, Rugani e De Sciglio. A centrocampo, chiavi della regia affidate a Pjanic, con Emre Can e Rabiot ai suoi lati. In attacco, spazio al tridente composto da Bernardeschi, Mandzukic e Ronaldo. Solito 3-5-2 per Conte, che conferma Handanovic tra i pali e la linea difensiva formata da D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar. Sugli esterni agiranno Candreva e Dalbert, mentre in mezzo al campo ecco Gagliardini, Brozovic e Sensi. Davanti, insieme al giovane Espositivo, ci sarà Perisic.

JUVE-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI:

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio; De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito. All. Conte

Foto: Twitter ufficiale Sportitalia