International Champions Cup: Fiorentina ko nel finale, il Benfica vince 2-1

Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina nell’International Champions Cup. Ad Harrison, il Benfica vince 2-1 grazie ad un gol di Caio al 93′. Partenza subito in salita per gli uomini di Vincenzo Montella: dopo 9 minuti, l’ex Seferovic sfrutta un cross di De Tomas e anticipa Ranieri battendo Terracciano. L’ex Empoli compie un vero miracolo sulla conclusione al volo dell’ex Real Madrid, poi al 29′ la Fiorentina pareggia con Vlahovic, che si gira al limite dell’area e con il sinistro trova l’1-1. Nella ripresa entrano subito Dragowski, Biraghi e Chiesa, con Simeone che prende il posto di Vlahovic al 68′. Nel finale, Bruno Lage inserisce Caio che, nel recupero, firma la vittoria dei lusitani con una conclusione potente e centrale che fulmina Dragowski, beffando la viola proprio ad un passo dai calci di rigore.

Foto Twitter Fiorentina