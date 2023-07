Nuovo obiettivo per il Nizza: secondo quanto riportato da Nice Matin, il club francese starebbe sondando il terreno per Ricardo Pereira. Nonostante un contratto fino al 2026, il calciatore è in uscita dal Leicester dopo la retrocessione in Championship. Le Foxes vorrebbero una cessione a titolo definitivo, il Nizza vorrebbe prelevare il calciatore in prestito.

Foto: Twitter Leicester