Interesse del Manchester City per Balde, ma il difensore vuole restare al Barcellona

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione di mercato che riguarda il Barcellona: secondo quanto riportato da Il Mundo Deportivo, il Manchester City avrebbe sondato il terreno per Alejando Balde, difensore classe 2003. Immediata la risposta del calciatore, che ha subito chiuso la porta a un eventuale trasferimento in Inghilterra. Balde, inoltre, sta trattando con il club blaugrana per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024.

Foto: Twitter Barcellona