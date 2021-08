Inter, vittoria netta contro la Dinamo Kiev. Buone indicazioni per Inzaghi

Vittoria convincente per l’Inter di Simone Inzaghi che è riuscita a battere per 3-0 la Dinamo Kiev in amichevole. Esordio con gol per Edin Dzeko, che a sorpresa è partito da titolare con i campioni d’Italia, che al 34′ ha trovato la prima rete con i neroazzurri. A segno anche Barella e Sensi. Per Inzaghi sono arrivate delle buone indicazioni in vista dell’esordio in campionato contro il Genoa.

Foto: Twitter Inter