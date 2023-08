Inter, vittoria in rimonta in amichevole. Battuto 4-2 l’Egnatia

L’Inter vince in rimonta in amichevole contro gli albanesi dell’Egnatia. Un successo maturato nel finale per gli uomini di Inzaghi. A passare in vantaggio l’Egnatia al 6′ con Dwamena. Il pareggio nerazzurro con Barella a inizio ripresa.

Nuovo vantaggio albanese con Fernando Medeiros al 68′ su rigore. Nel finale rimonta nerazzurra, con l’Inter che pareggia con Lautaro. Poi Lautaro su rigore porta in vantaggio i suoi e nel finale il gol del 4-2 di Stabile.

Foto: twitter Inter