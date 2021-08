Inter, visite mediche per Dumfries. Il video

E’ iniziata la giornata delle visite mediche per Denzel Dumfries. L’esterno, prelevato dall’Inter dal PSV, è pronto per firmare un contratto con i nerazzurri.

Il giocatore arriverà con il difficile compito di sostituire Hakimi, partito per il PSG. Ma l’olandese ha dimostrato di avere le giuste qualità per poter far bene.

Dumfries si è recato all’Humanitas per le visite mediche, accompagnato dal procuratore e alcuni dirigenti dell’Inter. Nel pomeriggio dovrebbe arrivare la firma e l’annuncio dell’Inter.

In allegato il video.