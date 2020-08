Inter: Vidal più uno a centrocampo. Le ultime su terzino e uscite

L’Inter prenderà due centrocampisti, ma ovviamente avrà un occhio di riguardo al capitolo cessioni. Vidal è il primo della lista, ha dieci mesi di contratto con il Barcellona. Kanté è il primo dalla lista dei sogni (guadagna circa otto milioni netti a stagione), normale che prima occorra fare qualche cessioni. Piacciono anche Ndombelé e Thomas in quest’ordine, ma il primo dei sogni è Kanté. Normale che debba essere fatta qualche cessione, Brozovic in testa per almeno 40-45 milioni più bonus, ma anche Gagliardini e Vecino sono sul mercato. L’Inter prenderà un terzino a sinistra: Emerson Palmieri resta un candidato, ma occhio sempre alla posizione di Fares se la Lazio non riuscisse a chiudere. Kolarov non è soltanto un terzino ma anche un potenziale centrale difensivo, bisogna risolvere qualche dettaglio con la Roma e con il diretto interessato. Il Parma vorrebbe che l’Inter mantenesse la promessa fatta per Darmian, un’altra decisione da prendere. Ma c’è un mese abbondante, priorità al centrocampo e alle uscite.

Foto: twitter personale