Inter, Vidal non si allena. In dubbio per lo Shakhtar

L’Inter prepara la prima gara da dentro o fuori della stagione. Un crocevia dal quale può uscire con le ossa rotte o con un grande sorriso. Si tratta della gara di mercoledì con lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri sanno che la vittoria è imprescindibile contro gli ucraini ma sanno che il destino non è nelle loro mani. Infatti, con un pareggio tra Borussia M. e Real Madrid, i nerazzurri saranno fuori dalla competizione.

Conte però pensa in casa sua e deve far conto con alcuni problemi di infermeria. A preoccupare il tecnico salentino, in particolare, è Arturo Vidal.

Il cileno è stato costretto al cambio anticipato nella gara di sabato contro il Bologna a causa di un fastidio al flessore della coscia sinistra e resta in dubbio per la sfida con gli ucraini. Vidal oggi non si è allenato e attende gli esiti degli esami che scioglieranno il dubbio sulla sua presenza o meno nello spareggio contro lo Shakhtar.

Foto: Twitter personale