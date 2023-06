Inter, verso la finale di Champions: obiettivo Instabul senza infortunati

La finale di Champions League è distante solo una settimana e l’Inter di Simone Inzaghi ha l’obiettivo di arrivarci al 100%. L’infermeria nerazzurra conta di svuotarsi completamente prima della partenza per la Turchia. Per la sfida al Torino è tornato tra i convocati Milan Skriniar, ancora ai box invece Mkhitaryan, Correa e Dimarco. Quest’ultimo è di certo il più importante per gli schemi di Inzaghi che gli ha consegnato le chiavi della fascia sinistra. L’ex Parma ha ripagato la fiducia dell’allenatore rivelandosi fondamentale in molte fasi della stagione. I primi giorni della settimana entrante saranno necessari per conoscere le condizioni dell’esterno. Se anche Correa riuscisse a recuperare in questa settimana, l’intera rosa nerazzurra sarebbe convocata e disponibile per la sfida che deciderà una stagione.

Foto: sito ufficiale Inter