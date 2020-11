Inter, venerdì amichevole col Monza

Sarà un piccolo derby per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani quello che andrà in scena dopodomani alle 15. L’Inter ha annunciato che venerdì affronterà il Monza in un’amichevole al Centro sportivo Suning. Ecco il comunicato:

“Dopo sette giornate di Serie A il campionato si ferma per gli impegni delle nazionali. L’Inter scenderà così in campo venerdì 13 novembre alle 15 al Centro Sportivo Suning per un’amichevole contro l’AC Monza, squadra che milita nel campionato di Serie B.

Ad autorizzare l’incontro amichevole è stata la Lega Serie A, nel rispetto delle norme contenute nel DPCM del 3 novembre 2020. In occasione del match verrà garantita la corretta applicazione dei protocolli sanitari in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19”.

Foto: Twitter Inter