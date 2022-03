Matias Vecino salterà gli impegni con l’Uruguay. Il centrocampista dell’Inter è risultato positivo al Covid-19 e, di conseguenza, non sarà a disposizione della Celeste per le gare di qualificazione a Qatar 2022 contro Perù e Cile. Il giocatore è ora atteso ad Appiano per il tampone molecolare: dagli ultimi controlli effettuati in casa Inter, non sono emerse nuove positività.

Foto: Twitter Uefa